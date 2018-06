Las duras acusaciones que hizo Yaya Touré contra Pep Guardiola

El mediocampista de Manchester City Yaya Touré realizó duras críticas al entrenador del equipo, Josep Guardiola, dejando ver que las decisiones del catalán son impulsadas por un racismo que oculta.

En entrevista con la revista France Football, el jugador de Costa de Marfil aseguró que quiere "que se rompa el mito de Guardiola. Tengo la sensación de que hizo todo lo posible para arruinar mi última temporada en el Manchester City. Traté de entender por qué jugaba tan poco. Incluso pregunté en voz baja mis estadísticas a los preparadores físicos. Cuando me di cuenta que eran tan buenas o mejores, tanto en entrenamiento como en partidos, en comparación a la de los que jugaban y eran más jóvenes que yo, entendí que no era una cuestión física".

Fue ahí donde el volante africano dejó ver su teoría: "He llegado a preguntarme si todo esto ha sido causa del color de mi piel y no soy el único que se ha hecho esta pregunta. Algún jugador del Barcelona sí se lo ha preguntado. No sé por qué pero tengo la sensación de que estaba celoso. Me tomó por un rival, como si le hiciera un poco de sombra", dijo.

Y fue más allá: "Quizá los africanos no somos tratados por él como los demás. Cuando nos damos cuenta de que a menudo tiene problemas con los africanos donde quiera que vaya, me hago preguntas. Él finge no tener problemas con los jugadores de color, no cae en la trampa, es demasiado inteligente. Nunca lo reconocerá, pero cuando entrene un equipo con cinco africanos no nacionalizados le enviaré un pastel", finalizó con sarcasmo.