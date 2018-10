Mike Tyson comparó su pelea más controversial con el escándalo de Nurmagomedov y McGregor

Mike Tyson, legendario ex boxeador campeón mundial de los pesos pesados, comparó su pelea más controversial, la que protagonizó con Evander Holyfield en 1997, con el escándalo que provocaron Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor en la UFC.

Watching the @TheNotoriousMMA vs @TeamKhabib fight. Unimaginable never thought it would go down like this. Crazier than my fight riot.