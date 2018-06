Modelo filtra conversaciones de acoso sexual del periodista Martín Liberman

Mientras muchos periodistas deportivos en Argentina están pensando en el Mundial de Rusia y en la actuación de los dirigidos por Jorge Sampaoli, uno de ellos está envuelto en un escándalo sexual.

Se trata de Martín Liberman, periodista de Fox Sports a quien la modelo Natacha Jaitt filtró una serie de conversaciones por WhatsApp, según recogen medios argentinos.

En ella, una joven de nombre Romina cuenta que quiere trabajar en televisión, y para ello, un peluquero llamado Leandro le comenta que el periodista busca mujeres para su programa.

"Me lleva al canal, me lo hace conocer, en el mismo canal, me pidió el teléfono y yo se lo dí por si había alguna novedad. Entonces me quiso apretar, de hecho lo hizo, en el camarín, estando los compañeros ahí", dijo la joven.

Para comprobar lo sucedido, mostraron conversaciones con la voz de Liberman. "Leandrito quiere que te cojamos entre los dos. Estás buenísima, no sos ninguna boluda, ninguna negrita, que me encanta como escribís, me encanta como hablas, yo no podría ni mensajearme con vos, y te tengo miedo en la cama porque debes ser un demonio y yo estoy fuera de ritmo", fueron parte de sus dichos.