Selección busca nuevo director técnico mediante redes sociales: Tiene que saber usar Power Point

La Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) sorprendió con un llamado mediante redes sociales para ayudar a la selección de Vanuatu a encontrar a un nuevo director técnico que sepa guiar por la senda del trunfo a una "nación loca por el fútbol".

"Vacante: La Federación de Fútbol de Vanuatu está en la búsqueda de un nuevo entrenador para liderar al equipo hacia el futuro. ¿Crees que tienes lo que se necesita para guiar a esta nación loca por el fútbol?", escribió la OFC en su cuenta de Twitter.

Vanuatu jamás ha participado en una Copa del Mundo y su único festejo internacional fue hace 28 años, cuando alzó la Copa Malensia disputada en Nueva Celedonia entre varios pequeños países del continente oceánico.

Actualmente, el equipo está posicionado 163 en el ránking de la FIFA y planea mejorar su rendimiento de la mano de un técnico con experiencia, según detallaron en los requisitos para postular al cargo.

Entre las condiciones se exige contar con una licencia de director técnico reconocida a nivel internacional, tener al menos 35 años, manejar inglés o francés y poseer habilidades computacionales básicas, como saber manejar Word, PowerPoint o Excel, entre otros.

El salario, según indicó la Federación de Vanuatu, será de al menos de 3 millones 600 mil Vatu al año (cerca de 22 millones de pesos), y el nivel de beneficios puede aumentar de acuerdo a los resultados que obtenga el primer equipo.

La recepción de currículums, tanto para ciudadanos de Vanuatu como para extranjeros, será hasta el 30 de octubre y pueden hacerce mediante correo electrónico.

Revisa la lista de requisitos para ser entrenador de Vanuatu

- Conocimiento sobre la nación, Oceanía y fútbol internacional

- Capacidad de adaptación y habilidad para trabajar en equipo

- Manejo de inglés o francés,

- Mantener un buen trato con el ambiente del fútbol

- Habilidad para llevar adelante un programa de identificación de talentos

- Capacidad para instalar programa futbolístico sólido en Vanuatu

- Conocimientos de herramientas de computación básico (Word, PowerPoint o Excel)

- Experiencia en clubes profesionales o selecciones

- Haber ganado títulos como futbolista o entrenador

VACANCY | Vanuatu Football Federation is on the hunt for a new national team coach to lead the team into the future. Think you have what it takes to guide this football-mad nation? Check out the job description here: https://t.co/dZxdS1fo3j