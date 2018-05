Totti escribió emotiva carta de despedida a Buffon y le recordó golazo que le marcó

Francesco Totti, uno de los futbolistas más legendarios de AS Roma y campeón del mundo con Italia en 2006, realizó una conmovedora carta en la que dedicó emotivas palabras para el portero Gianluigi Buffon, recordándole un gol que le marcó cuando el guardameta aún militaba en Parma.

La "cucharita" que hizo mención Totti fue marcada hace más de dos décadas cuando un joven Buffon hacía sus primeras armas en el profesionalismo y Totti comenzaba a brillar en el club de toda su vida.

Junto a esto, el ex volante le manifestó a Buffon que se identifica con su retiro: "Ahora que has anunciado tu despedida de Juventus, querido Gigi, me has hecho volver atrás y he vuelto a vivir los mismos sentimientos de hace doce meses", escribió.

Totti recordó que la carrera de ambos siempre estuvo unida y que tuvo como punto cúspide la obtención del Mundial de Alemania 2006: "Nos cruzamos como niños, nos convertimos en capitanes y hombres".

"Defendimos la misma camiseta, la 'azzurra'. Y cada uno luchó por su propia segunda piel: yo la 'giallorossa' y tú la 'bianconera'. Recuerdo las noches del Mundial, la Copa en el cielo de Berlín, nuestros abrazos; añado un 'cucchiaio' (cucharita) y un par de cañonazos que te he metido, cerró.