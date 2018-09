"¿Viste el Mundial?": Jugador de EE.UU. cuestionó a árbitro tras falta sobre Neymar

Al zaguero de Estados Unidos, DeAndre Yedlin, le pareció injusto un cobro del juez mexicano Fernando Guerrero por una supuesta infracción sobre Neymar en el amistoso de su selección ante Brasil y le preguntó: "¿Viste el Mundial?".

El polémico hecho fue captado por las cámaras de televisión y dieron la vuelta al mundo en redes sociales, dejando en claro que la fama del astro de PSG por sus excesivas simulaciones en la cita planetaria le seguirá jugando en contra.

Tras el encuentro le preguntaron al ex FC Barcelona por este hecho, a lo que respondió: "Desgraciadamente, no tengo mucho que decir. Lo lamento por él (Yadlin). Es un tipo de jugador que...No lo conozco y no es algo que me preocupe".

Revisa el momento en el que Yedlin habla con el juez Guerrero: