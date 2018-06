Alexis Sánchez: Claudio Bravo y Arturo Vidal deben pensar en Chile y dejar sus cosas de lado

Además, admitió sentir rabia por no estar en el Mundial de Rusia 2018.

El delantero chileno Alexis Sánchez habló de todo en una actividad patrocinada que se llevó a cabo al interior del Estadio Nacional en la que aseguró que ve con rabia el Mundial de Rusia 2018, además de pedirle a Claudio Bravo y Arturo Vidal que piensen en Chile y resuelvan sus diferencias.

"Claudio y Arturo son personas maduras e inteligentes y creo que quieren darle una alegría a la selección. Yo por mi parte quiero ganar títulos y No somos Brasil ni Argentina que tienen 50 jugadores, somos Chile y es nuestra realidad", comenzó diciendo.

"En cerca de 10 años que llevo en la selección, hemos jugado siempre los mismos. A veces no hay recambios, otras sí, por eso no podemos darnos el privilegio de sacar a uno o dos. Ellos deben pensar en sus proyecciones, en la selección, en el país y dejar las cosas de lado para darle alegrías a Chile", agregó.

Por esto mismo, Sánchez aseguró que "tienen que dejar sus cosas de lado y sentarse a conversar el día de mañana. No hay otro Claudio Bravo, ni otro Arturo Vidal, ni otro Alexis Sánchez. Puede haber problemas como en toda familia, pero hay veces que uno debe ponerse por delante de eso. Viene una Copa América y un nuevo Mundial".

En cuanto a la ausencia de Chile en Rusia 2018 aseguró que "tenemos rabia todos, yo tengo mucha rabia por no ir.. He visto selecciones que dan rabia, deberíamos haber estado nosotros ahí. Pero ya está y no se dio. Cuando nos volvamos a juntar vamos a estar con rabia y con muchas ganas de mojar la camiseta Roja".

Sobre las razones del tropiezo en Clasificatorias, sorprendió al referirse al escenario en el que se jugaron buena parte de las Clasificatorias. "Me encanta jugar en el Estadio Nacional, pero por cosas que se gritaron y los castigos de la FIFA tuvimos que ir al Monumental, pero yo me siento más bueno aquí, me siento como en casa".

Finalmente, se refirió a la última gira de la Roja en la que no participó. "Me gustó cómo jugaron, el juego que tiene ahora la selección es parecido a lo que hacíamos antes. Son jóvenes que les gusta presionar y tocar el balón. Pueden jugar un partido con cualquier potencia como Brasil si le agregamos jugadores de experiencia como yo. Los puedo ayudar y ellos reciben bien esa ayuda. Obviamente, eso esí, nos falta mucho por mejorar", sentenció.