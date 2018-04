Alexis Sánchez reconoció que le ha costado adaptarse a Manchester United

Contó que le envió un mensaje a Arsene Wenger, su ex técnico en Arsenal.

El chileno Alexis Sánchez tuvo una soberbia actuación contra Tottenham por la semifinal de la FA Cup, comandando la remontada tras marcar el empate transitorio con un perfecto cabezazo al minuto 24 del encuentro, en el que además fue elegido el mejor del partido.

En este contexto es que al finalizar el compromiso, Alexis habló en zona mixta con Al Aire Libre en Cooperativa y reconoció que le ha costado adaptarse a un club como Manchester United.

"La verdad ha sido muy difícil para mí llegar a un club grande, cambiar todo como lo he dicho antes, y la verdad, hoy estoy muy contento por el equipo, por el gol y por la actitud que tuvimos todo el partido", expresó.

Además, Alexis tuvo solo palabras de elogio para sus compañeros, asegurando que son un conjunto compacto. "Creo que en general somos un equipo que defiende y que ataca, y si estamos todos compactos como lo dice el mister en el entretiempo, todos compactos, y si salimos todos y corremos todos, se pueden ganar muchas cosas". declaró el número 7 de los "diablos rojos".

Por otro lado, Sánchez también tuvo palabras para su ex técnico en Arsenal, Arsene Wenger, quien anunció esta semana que dejará de dirigir a los "gunners".

"Le di mis felicitaciones, no pude usar las redes pero le escribí personalmente a él, y me agradeció mucho. Es triste porque es una leyenda histórica del fútbol. Es un mister del fútbol, y me enseñó eso a mí: el respeto y el profesionalismo. Solo tengo palabras de agradecimiento para él", finalizó Alexis.