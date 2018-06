Alexis Sánchez: Si espero seguir triunfando y mi estado físico me lo permite, quiero llegar a la U

El delantero chileno Alexis Sánchez confesó que le gustaría llegar a Universidad de Chile en el futuro, siempre que su hambre por conseguir cosas y el estado físico con el que llegue le permitan rendir en el equipo azul.

"Si espero seguir triunfando y mi estado físico me lo permite, quiero llegar a la U", dijo el delantero en una distendida charla organizada por uno de sus auspiciadores.

Siguiendo en sus proyecciones a futuro, el atacante afirmó que "siempre me exijo para ser el mejor y espero algún día ganar el Balón de Oro, lucharé por eso y si no se da me quedaré tranquilo porque lo intenté".

Yendo más allá, expuso que cuando termine su carrera le gustaría "enseñar mi juego a niños más pequeños para darles esa enseñanza que yo nunca tuve. Me gustaría entregarles mi experiencia día a día para que salgan adelante".

En otros temas, habló de su adaptación a Manchester United. "Fue difícil trasladarme de ciudad, llegar a una casa nueva, cambiar todo de una. La verdad ha sido de aprendizaje, pero para esta temporada que viene espero estar con todas las pilas puestas. Ya conozco a mis compañeros", aseveró.

A uno que dijo conocer bien es al delantero belga Romelu Lukaku al que le deseó un buen Mundial. "Está fino, está prendido y espero que sea el goleador del Mundial. Me llevo muy bien con él, vamos a todos lados juntos, conversamos de muchas cosas del equipo para poder potenciarnos", comentó.

Por esto mismo, decidió quién quiere que gane el Mundial. "Bélgica es un equipo que va muy enfocado en lo que quiere que es ser campeón y me pone muy contento... Quiero que ganen el Mundial", cerró.