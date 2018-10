Cinco posibles destinos para Alexis Sánchez tras su desencuentro con Mourinho

El medio británico The Mirror publicó una lista de cinco clubes en los que Alexis Sánchez puede continuar su carrera luego del episodio vivido el sábado, cuando el técnico Jose Mourinho lo marginó del encuentro de Manchester United contra West Ham.

Según reveló la prensa inglesa, el luso quiere deshacerse del chileno a causa de su bajo rendimiento en el comienzo de la Premier League.

Los clubes son los siguientes:

1. Real Madrid: El medio afirma que solo una cosa haría firmar a Alexis: El dinero. Además, el United solo aceptaría una oferta suculenta por su firma, y el cuadro que lo quiera tiene que pagarle al chileno un alto sueldo, escenario que solo los "merengues" pueden afrontar.

Incluso el hecho de que Sánchez jugase en Barcelona, rival del Madrid, sería un buen argumento para que busquen llevarlo al "Bernabéu", agregando el hecho de que en la capital española buscan olvidar a Cristiano Ronaldo.

2. Juventus: Los gigantes italianos recién ficharon a Ronaldo, pero eso no significa que carezcan de sitio para una nueva adquisición, en medio de su construcción de un equipo emocionante. Además, tiene dinero en sus arcas para ficharlo.

3. Paris Saint-Germain: Como Real Madrid y Juventus, PSG tiene fondos para contar con Alexis en su plantel y el hecho de que Kylian Mbappé y Neymar sean sondeados por los blancos puede abrir un espacio para que llegue el chileno.

4. Arsenal: El ex equipo del delantero de la selección es el equipo perfecto para retomar su condición de superestrella, pues ya conoce a todos y, tomando en cuenta que se acerca el final de su carrera en Europa, podría considerar un regreso a Londres.

5. Manchester United: Así es, el Mirror pone a los "diablos rojos" como un buen destino para que Alexis continúe su trayectoria considerando que hubo mucho dinero de por medio en su transferencia desde los "gunners" y que necesita retribuirlo con buenas actuaciones, sobre todo porque los días de Jose Mourinho en Old Trafford parecen estar contados.

5 possible destinations for Alexis Sanchez after Jose Mourinho casts doubt on his Manchester United future https://t.co/Iq8nEpzcey pic.twitter.com/IWpe6Ph4op