El magistral control de Alexis Sánchez en la previa al triunfo de Manchester United por Champions

Manchester United apabulló 3-0 como visita a Young Boys, por la primera fecha del Grupo H en la Liga de Campeones, en un partido que tuvo a Alexis Sánchez como suplente.

No obstante, el chileno deslumbró en la previa del encuentro, durante los calentamientos, con un magistral control ante un balón aéreo.

Revisa la acción que destacó el mismo club inglés en Twitter:

Touch. 👏



Anyone see this from @Alexis_Sanchez in yesterday's warm ups? 👀 #MUFC pic.twitter.com/Q4IwGwbAQh