Gol de Alexis ante Swansea postula al mejor de marzo en Manchester United

La segunda anotación de Alexis Sánchez en Manchester United, que significó el 2-0 de los "diablos rojos" sobre Swansea el pasado fin de semana, fue postulado por el club como uno de los mejores de marzo.

"Un hombre que volvió a las hojas de anotaciones durante el mes fue Alexis Sánchez, quien completó la presentación del equipo con su fino disparo desde 18 metros en el triunfo 2-0 sobre Swansea City el último fin de semana, en el que fue su segundo gol por el club", escribió la institución inglesa.

Además de la anotación del nacional hay otras dos de jugadores del primer equipo. La de Nemanja Matic sobre Crystal Palace (un zatapazo desde fuera del área), y la primera conquista de Marcus Rashford en el triunfo 2-1 sobre Liverpool.

Los otros cinco postulantes son conquistas de equipos menores del United.

Para votar por la conquista del chileno es necesario ingresar al sitio oficial de Manchester United. La encuesta finaliza el 9 de abril, momento en que se conocerá el ganador.

Los postulantes:

Gol A: Nemanja Matic (v Crystal Palace)

Gol B: Marcus Rashford (v Liverpool)

Gol C: Alexis Sanchez (v Swansea City)

Gol D: James Garner (v Tigres in Dallas Cup, Sub 19)

Gol E: Nishan Burkart first goal (v Higashi Fukuoka en Dallas Cup, Sub 19)

Gol F: Joe Riley (v Liverpool, Sub 23)

Gol G: Mason Greenwood (v West Bromwich Albion, Sub 18)

Gol H: Nishan Burkart (v Blackburn Rovers, Sub 18)

Revive los goles postulantes del primer equipo:

Gol A: Nemanja Matic a Crystal Palace.

Gol B: Marcus Rashford a Liverpool.

Gol C: Alexis Sánchez a Swansea.