The Sun: Jugar por Chile sirve como descanso del tormento que Alexis vive en Manchester

El columnista británico Tim Vickery, del medio The Sun, afirmó que el chileno Alexis Sánchez vive un descanso del tormento por el que atraviesa en Manchester United durante los días en que se encuentra junto a la selección que esta noche jugará con México.

De acuerdo a su artículo, en el que manifiesta que la Roja está feliz de contar con el ariete, quien no la defiende desde marzo, en un elenco que le ha entregado sus mejores momentos en el fútbol.

Tras recordar los títulos de la Roja comandada por Alexis, Arturo Vidal, Gary Medel y Mauricio Isla -omite a Claudio Bravo- Vickery apuesta que "unirse a sus compañeros de la Roja pueden darle la confianza para comenzar de forma definitiva esta temporada".

"Esta noche tendrá acción para Chile, pero Manchester United puede ser un beneficiario a largo plazo".

For Alexis Sanchez, jetting around the world to play for Chile tonight against Mexico will be merciful break from his torment at Man Utd | @Tim_Vickeryhttps://t.co/JNz01nEcvr