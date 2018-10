Francisco Ceresuela: Lamento profundamente que Arturo Salah no pueda continuar un proceso del que fue iniciador

El ex presidente de Unión Española comentó su postura respecto a las próximas elecciones de la ANFP.

Tras decidir no presentarse a la candidatura a la presidencia de la ANFP, el ex timonel de Unión Española, Francisco Ceresuela, comentó su postura respecto a las próximas elecciones en el máximo organismo del fútbol chileno, lamentando que Arturo Salah no vaya por la reelección al cargo.

"Quiero decir que hay muchísimos nombres propios que están capacitados para dirigir al fútbol. El primero es Arturo Salah, y lamento profundamente que él no pueda continuar un proceso del que es legítimo iniciador", señaló el ex presidente del cuadro hispano.

"Arturo asumió en un momento muy difícil del fútbol chileno. El fútbol ya no está viviendo problemas de matemáticas para ver como se llega a fin de mes, y el consenso en el fútbol tampoco es un problema de como se suman votos para llegar a una elección", agregó.

La única candidatura que se mantiene en pie hasta el momento para ser presidente de la institución del fútbol nacional es la de Harold Mayne Nicholls.