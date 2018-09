Gobierno le pidió a Pablo Milad que no sea candidato a la ANFP

En el Palacio de Moneda no quieren un "problema gratuito".

El Gobierno del Presidente de Sebastián Piñera, a través del Ministerio del Interior, le solicitó al intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, que no sea candidato a la ANFP, y así no verse involucrado en la elección a realizarse en noviembre en Quilín.

De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, cercanos a Milad, éste tiene la intención de presentarse a la elección, aunque no quiere complicar al Gobierno en su postulación y desde La Moneda se contactaron con el intendente.

"No nos interese involucrarnos esta vez en la elección de ese organismo y le hemos hecho saber a Pablo que, si se presenta, nos mete en un problema gratuito. No hay ni habrá intervencionismo nuestro. Milad sabe que lo mejor es que no se postule y así se lo dijimos. Es más, ya estamos molestos por todo el ruido que se ha generado con este tema", dijo una fuente del Ministerio al matutino.

De acuerdo a la misma fuente, el ex presidente de Curicó Unido está esperando que Piñera llegue desde Nueva York para reunirse con él y analizar la situación.

De hecho, la opción de que Milad acceda a ser candidato aumenta dado que desde su entorno aseguran ya tienen los votos necesarios.

En esa lucha, Harold Mayne-Nicholls ofreció cinco puestos de la mesa directiva a los clubes con los que se ha reunido.

Mientras que en la mesa comandad por Arturo Salah buscan una opción al actual presidente, y en ese escenario Francisco Ceresuela (ex presidente de Unión Española), Miguel Bejide (vicepresidente de Wanderers) y Jorge Uauy (mandamás de Palestino).