Harold Mayne-Nicholls: La ANFP debe reconstruir su imagen, se necesita un liderazgo distinto

Harold Mayne-Nicholls, candidato a la presidencia de la ANFP, conversó en Arica con el corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa, asegurando que su principal idea es reconstruir la imagen de la entidad y el Consejo de Presidentes, algo que pretende conseguir con su liderazgo.

"La principal propuesta es, talvez por un aprendizaje de la vez anterior, que el Consejo de Presidentes tome una fuerza mayor para poder ejecutar todo lo que debemos realizar. Siento que lo que más necesitamos es reconstruir una imagen positiva y potente para salir a discutir los grandes temas que afectan al fútbol", comenzó diciendo.

"Estos grandes temas son, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica que es un asunto muy grande, hay que tener una imagen en la cual seamos capaces de proyectar algo más, hay una nueva ley que se está discutiendo de las sociedades anónimas y el fútbol debe participar", agregó.

En esa misma línea, aseguró que "tenemos que revisar siempre nuestra relación con los jugadores a través del Sindicato y las otras organizaciones y esas cosas necesitan un liderazgo distinto del que venía porque el que había estaba en un tema muy complejo por todo lo que pasó con Sergio Jadue y esa administración. En ese sentido es construir entre todos un proyecto.

Respecto a la Ley de Sociedades anónimas, expuso que "como virtud se puede ver que hoy los clubes cumplen con sus obligaciones con los jugadores y los trabajadores del fútbol porque la ley así lo obliga. Su principal defecto es que en muchos casos se ha separado el club de la comunidad en la que está albergado".

También se refirió al fútbol femenino, asegurando que "estoy absolutamente convencido que las niñas deben tener su espacio, pero hay que ver la logística para que los clubes no digan que no porque no pueden. Hay costos asociados y eso debemos verlo como resolverlo".

Finalmente, Mayne-Nicholls se refirió a la violencia en los estadios asegurando que "hay que aplicar la tolerancia cero, no se puede tolerar que se comporten de la mala forma, sea quien sea".

"Sobre la ley de Estadio Seguro hay que cambiar su concepto filosófico, en lugar de que la ley impida llenar el Estadio, hagámoslo al revés, que se llene y que ahí no pase nada. Hoy la ley de Estadio Seguro no garantiza la seguridad", cerró.