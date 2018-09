Harold Mayne-Nicholls: La decisión de volver no está al cien por ciento tomada

Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP, analizó la posibilidad de postular nuevamente al principal cargo del ente que rige el fútbol chileno, asegurando que su candidatura aún no está confirmada.

"La decisión no está cien por ciento tomada. En distintas reuniones que he tenido con dirigentes, la posibilidad ha surgido y eso me ha motivado a trabajar con algunos clubes para fortalecer la imagen externa del fútbol. Esperando ver que pasen los días, recogiendo opiniones para tomar una decisión final", explicó el dirigente al Diario de Concepción.

En la misma línea, explicó que "he escuchado a mucha gente que me ha dicho que sería positivo, y eso es un tremendo aliciente. El apoyo de algunos ha sido muy fuerte, no quiero nombrarlos todavía porque puede que no se materialice, pero al haber una intención tan patente, tan importante, uno empieza a repensar las cosas".

Mayne-Nicholls, quien estuvo a cargo entre 2007 y 2011 y salió én una polémica votación, descartó de paso sentir rencores con los dirigentes que lo sacaron en aquella ocasión y sostuvo que no tiene problemas con los actuales presidentes de los clubes.

"El tiempo cura todas las heridas y va dejando atrás las cosas. Lo que fue ya fue, no tengo dramas con nadie. Claramente van a haber gente que va a elegir a otras personas. Esas son las reglas de la democracia. No tengo inconvenientes con Gabriel (Ruiz-Tagle) ni con nadie", concluyó.