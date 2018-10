Jorge Uauy: Estoy en el fútbol desde el año 1983, no soy un aparecido

El candidato a la presidencia de la ANFP Jorge Uauy afirmó que su larga trayectoria en el fútbol, donde ingresó en el año 1983 como tesorero de Palestino, es el atributo que mejor le diferencia del resto de aspirantes al sillón del organismo para las elecciones del 29 de noviembre.

"Me diferencio en muchas cosas", dijo con respecto a Harold Mayne-Nicholls y Sebastián Moreno. "Estoy desde el año 1983 en el fútbol, no soy un aparecido ni vengo de un tiempo reciente, fui director y tesorero de Palestino el año '83 y he estado en algunos directorios desde ese año en adelante", agregó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Segundo, soy presidente de un club, ninguno de los otros dos candidatos es presidente de un club, sé la realidad y cómo se sufre en los clubes de menor convocatoria para llegar a fin de mes y solucionar problemas", prosiguió.

"La mirada que tengo es una mirada que podemos tener diferencias o no, pero por lo menos en lo profesional he tenido un historial de éxitos gracias a Dios y ese éxito lo quiero volvar a desarrollar el fútbol y buscar la mejor manera de hacer que el fútbol logre llenar los corazones de millones de chilenos", manifestó Uauy.

También aclaró que lo de "aparecidos" tiene que ver con que sus contendientes "llevan pocos años en esto, no quiero ser despectivo ni quiero parecer intolerante frente a esa posición".

Además Jorge Uauy apuntó a que su candidatura busca "rescatar lo mejor de lo que se ha hecho y más que cambiar, es hacer cosas distintas o reencauzar lo que se ha hecho. Mi candidatura apunta a que el eje central sean los clubes".

"En la ANFP están los 32 clubes y -ella- está al servicio de los clubes, ellos tienen que ser los mandantes con respecto a los requerimientos y necesidades", agregó, destacando que en su lista hay directories "que hoy tienen que lidiar con problemas de los clubes".

"La selección tiene que estar en la política general de los clubes. Hoy hay problemas para buscar el cambio generacional", declaró sobre la Roja, apostando por tener mayor competencia en el fútbol joven y por último apuntó a que "los campeonatos cortos generaban una mayor igualdad entre los clubes".

Además, contó que hubo clubes que "dicen llamarse continuistas" que no estaban de acuerdo con incluir a otros equipos porque "pensaron que tenían una carrera ganada".