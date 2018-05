Juan Tagle: Los clubes grandes deben estar en el directorio de la ANFP

Si bien el presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, no quiere adelantarse a la idea de ser candidato a la presidencia de la ANFP en las elecciones a realizarse a fines de año, sí expresó la convicción de que los clubes grandes deben estar representados en el directorio del ente rector.

"Antiguamente había una concepción de que los clubes grandes no podían estar en el directorio de la ANFP, porque consideraban que estaban concentrando mucho poder. Pero a mí me parece que eso es equivocado; estos vetos son absurdos y han ido quedando en el pasado", dijo el dirigente en diálogo con El Mercurio.

"No sé si es otra alternativa, pero creo que Católica debería participar de manera más participativa en el gobierno del fútbol. Los clubes grandes deben estar en el directorio de la ANFP, porque son demasiado importantes para el fútbol y lo que hagan, bien o mal, tiene mucha influencia en la industria y en la actividad. Eso yo lo he echado de menos en este directorio. Si bien el presidente tiene paso por las tres instituciones, en distintos roles y eso le da cercanía, no es un dirigente identificado con un club. Es sano que los clubes grandes formen parte de una directiva", añadió.

Explicó que no se siente parte de la una oposición al actual directorio encabezado por Arturo Salah: "No me gusta la idea de hablar de una oposición a la ANFP. Nosotros en iniciativas relevantes hemos apoyado a la ANFP y su plan estratégico hay otras materias en que no hemos estado de acuerdo, y lo hemos señalado en el Consejo de manera transparente", expresó.

Aun así, Tagle dice que no es candidato y que es temprano para hacr ese tipo de evaluaciones.

"No estoy hablando de mí. Estoy hablando de nivel institucional y no de personas", señaló.

"No quiero hablar de nombres, porque me parece prematuro hablar en esos términos. Tampoco sé cuál es la intención del presidente actual; él mismo ha dicho que no lo tiene decidido y me parece adelantado hablar de la elección. Lo único que me parece razonable es decir que los clubes grandes deben tener más protagonismo en la dirección del fútbol", concluyó.