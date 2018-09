Mayne-Nicholls: Iré de candidato y ya he tenido conversaciones con 26 ó 28 clubes

Harold Mayne-Nicholls confirmó este jueves que será candidato a la presidencia de la ANFP en las elecciones de octubre próximo y aseguró que ya ha tenido contacto con más de 25 clubes pertenecientes a la agrupación.

"Quiero ratificar lo dicho ayer en la Radio Quiero de Antofagasta. Estoy 100 por ciento seguro de que iré de candidato a la presidencia a las elecciones del a ANFP", dijo de entrada en conferencia de prensa.

"Estoy trabajando para ello y he estado en conversaciones con 26 ó 28 de los clubes componen la ANFP, he conversado con ellos y he ido recogiendo lo que ellos quieren y haciéndoles ver cosas para mejorar la industria y lo que se está haciendo", añadió.

El ex funcionario de la FIFA explicó que su postulación es independiente de lo que pase con Arturo Salah, actual presidente de la ANFP.

"Hoy mi candidatura es independiente de lo que quiera hacer Arturo. Mucho tiempo que no hablo con él, y no sé qué está pensando. No va una cosa relacionada con la otra, y hoy mi candidatura la voy a mantener, porque hay muchas cosas en qué trabajar y me motiva encabezarla. No es para negociar algo, no es mi estilo de vida sentarme a negociar", dijo.

Explicó que "esta candidatura tiene varios orígenes. En algún momento llegué a pensar que había cambiado mi forma de sentir el fútbol, pero me involucré un poco y me di cuenta de que las ganas eran las mismas, nada había cambiado y efectivamente estoy más viejo, pero he descubierto que la energía no se ha acabado y se juntaron esos factores".

Añadió que empezó a "conversar informalmente y por la Fundación (Ganamos Todos) pude viajar, tomarme un café con amigos y me fui motivando porque me di cuenta de que había con un espacio y quedó reflejado en la encuesta que hizo Toño Prieto en Radio Cooperativa con el 90 por ciento de la gente apoyándome".

Sus ideas y Reinaldo Rueda

Mayne-Nicholls fue consultado respecto a la continuidad del técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, y tuvo palabras de elogio para el colombiano.

"Con Reinaldo Rueda nos conocemos hace 20 años, le tengo mucho respeto, es un gran entrenador. Es un tipo estudioso, es un estudioso del fútbol y en Chile ha hecho un gran trabajo, más allá de haber empatado ante Corea o de otros resultados. Cuando uno tiene una buena relación con alguien se nota y por eso, le agradezco que se haya referido así a mi persona", dijo en relación a las palabras del DT.

Respecto a sus ideas, el periodista expresó que en su conversación con los clubes ha ido recopilando conceptos para armar su programa.

"Vengo de reunirme con un club y con los clubes hemos estado intercambiando opiniones, porque dentro de ese ir más lento que propongo, más allá de proponer, creo que llegó el momento de invitar a los clubes a hacer esto entre todos. Ese es mi principio. Me junto con todos y vamos estructurando, y llegamos al 'esto es', porque al final, todos los cubes tienen ideas a favor de la industria y uno va mejorándolas en la conversación y seguramente se irán mejorando cuando se abra a más personas", explicó.

"Me he reunido con los clubes, pero no te puedo decir con cuántos votos tengo, porque hay que esperar a que los votos se cuenten. Eso me lo enseñó la experiencia", agregó Mayne-Nicholls quien apuntó al arbitraje chileno como un punto débil en el actual del fútbol nacional.

Además, dijo que habrá un total apoyo al fútbol femenino.