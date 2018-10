Mayne-Nicholls tras reunirse con clubes: Se demostró que los sondeos previos no son tan certeros

El candidato a la presidencia de la ANFP aseguró que a la cita llegaron clubes que no esperaban.

El candidato a la presidencia de la ANFP Harold Mayne-Nicholls valoró positivamente la reunión que sostuvo con varios clubes del fútbol chileno este jueves en el que se revisaron los ejes de su programa y en que, a su juicio, quedó demostrado que los sondeos previos de cara a las elecciones de noviembre no son certeros.

"Se demostró que los sondeos previos no son tan certeros no son tan certeros. Creo que hay más una entrega de información dirigida que un sondeo real, tanto así que un tercio de la sala estaba con nosotros", expresó el ex funcionario de la FIFA tras la cita.

Según informó Al Aire Libre en Cooperativa, a la reunión llegaron Universidad de Concepción, Deportes Iquique, Deportes Valdivia, Cobreloa, Magallanes, Santiago Morning, San Marcos de Arica, O'Higgins y Cobresal. Si estos nueve clubes le dan sus votos obtendría 12, pues los de Primera División cuentan doble.

Sobre esto, el dirigente apuntó: "Habíamos invitado a los 32 clubes y yo soy un convencido que el fútbol chileno como industria debe mostrarse unido en todos los aspectos, de lo contrario cuesta mucho más surgir".

"La experiencia me enseña que el único sondeo que vale es cuando se cuentan los votos, después cada uno asume posiciones de lo que más le conviene, sobre todo para exponerlo ante la opinión pública", agregó.

Sobre lo mismo agregó que "somos 32 clubes y en la sala había presente al menos dos tercios. Si hay tres candidaturas y tenemos ese apoyo estamos iguales. En la votación puede que tengamos una distancia, pero en la fuerza estamos parejos".

En cuanto a la casi segura candidatura de Sebastián Moreno, apuntó que "fue un presidente exitoso en Cobresal y ha hecho una gran labor en la ANFP. Encantado de competir con él y ojalá el debate se centre en ideas y en juntar las piezas para que el fútbol chileno siga progresando"

Finalmente, aseguró que la reunión fue "muy positiva. Vinieron los clubes que esperábamos y otros que nos sorprendieron... Algunos se disculparon por no poder venir".

"Tuvimos una reunión de trabajo donde le dimos espacio a todos a exponer lo que creen respecto de lo que viene y empezar a desarrollar el programa que lo hice llegar a los clubes el que tiene cuatro ejes: Educación, tecnología, generación de recursos y el tema fútbol", cerró.