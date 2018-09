Pablo Milad: Es un orgullo que piensen que tengo la capacidad para dirigir al fútbol chileno

A falta de pocos meses para las nuevas elecciones en la ANFP se han dado pistas de quienes podrían postular al cargo de presidente en la institución. En ese sentido, el ex timonel de Curicó Unido Pablo Milad comentó las posibilidades que tiene de llegar al cargo.

El actual Intendente de la Región del Maule es apuntado como el líder de la lista opositora que tiene en el otro lado de la vereda a la del oficialismo, que busca la renovación de Arturo Salah o dejar en el cargo a Andrés Fazio.

"Para mí es un halago que piensen varios presidentes del fútbol chileno que yo puedo ser una opción para la ANFP. De verdad es un orgullo que la gente piense que tengo las capacidades para dirigir el fútbol chileno", comentó Milad a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Yo hoy estoy cumpliendo una función, desarrollando un plan de gobierno. El cargo de intendente me gusta mucho. Me contenta que me nombren como futuro presidente pero no tengo ninguna intención personal de tomar el cargo", agregó.

Cabe destacar que las elecciones para la ANFP se realizan de forma cerrada con un total de 32 votos.

Mario Rodríguez sobre la postulación de Harold Mayne - Nicholls

En el mismo marco de las elecciones es que durante la jornada el presidente de Universidad de Concepción, Mario Rodríguez, comentó acerca del interés por parte de Harold Mayne Nicholls para postular a la presidencia.

Consultado por el tema en Al Aire Libre el timonel del campanil declaró que: "Creo que Harold está tanteando el terreno, entiendo que él ha tomado contacto con algunos clubes. A pesar que falta poco para las elecciones esto se está recién planteando. La aparición de Harold es positiva, si él decidiera postularse Universidad de Concepción lo apoyaría".