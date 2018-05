Salah sobre opiniones de Claudio Bravo: En algún momento las tendremos que aclarar

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, afirmó una vez más que no comparte las declaraciones de Claudio Bravo en que criticó su gestión al mando del organismo y sostuvo que no es él quien debe buscar eventuales explicaciones.

"Son opiniones que no comparto y en algún momento las tendré que aclarar con él", señaló durante su visita a Al Aire Libre en Cooperativa, en la cual volvió a respaldar la determinación del entrenador de la Roja sobre el portero, quien avisó que evaluará su rendimiento en futuras convocatorias.

"Lo que hizo Rueda me interpreta, que esté o no esté Bravo será un resorte técnico y no tengo por qué involucrarme, pero son opiniones personales que no comparto y en ocasiones tendré que aclararlo", agregó.

"El entrenador lo aclaró en sus entrevistas, cuando llegó lo dije, no hay que condicionar la participación de ningún jugador en la selección. El entrenador es quien hace las listas de la selección en cada convocatoria", agregó para afirmar que no se involucra en estas convocatorias.

Además, reaccionó ante las críticas de Bravo a Salah, sobre quien dijo que no es capaz de sentarse a desayunar con los jugadores, como lo hacía Sergio Jadue.

"El apoyo de un directivo a la selección no se refleja en ese tipo de acciones (tomar desayuno con los jugadores). Hemos apoyado en todo a la selección chilena. Estamos muy contentos con este nuevo proceso, muy amargados con la eliminación de Rusia, pero este nuevo proceso nos hizo dar un paso adelante y estamos trabajando fuerte en el futuro de la selección", complementó.

Por eso, Salah dijo acerca de un eventual encuentro con Claudio Bravo que "si se da la oportunidad lo haré, pero no soy yo quien tenga que buscar esa conversación. No soy el causante, no me corresponde buscar explicaciones".