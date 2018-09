Felipe Flores: Si le marco a Colo Colo no lo celebraré por agradecimiento al club

El delantero de Deportes Antofagasta Felipe Flores aseguró que si le marca a Colo Colo no lo celebrará por el agradecimiento que tiene con el club que lo formó y en el que dio sus primeros pasos como profesional.

"No lo celebraría, primero tengo que hacer el gol, pero si tengo la oportunidad no lo haré por el agradecimiento que le tengo al club por las cosas que me dio tanto en cadetes como profesional", dijo el atacante al ser consultado al respecto.

"Es un partido muy lindo para mí, sabiendo que vuelvo al Monumental después de muchos años. Es la segunda vez que enfrento a Colo Colo allá, así que será muy emotivo", agregó Flores.

Respecto a la importancia que tiene el encuentro para Deportes Antofagasta, expresó: "Ojalá saquemos un buen resultado porque estamos peleando más arriba para clasificar a una copa internacional, Colo Colo está más preocupado de la Copa Libertadores porque hace muchos años no están en esta etapa, así que mentalizados, ilusionados y motivados con lo que estamos haciendo hasta el día de hoy".

Antofagasta visitará este domingo a Colo Colo a partir de las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio Monumental por la fecha 23 del Campeonato Nacional.