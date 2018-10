Gerardo Ameli desmintió vinculación a Colo Colo: Lo último que quiero es jugarle sucio a un colega

El entrenador de Antofagasta, Gerardo Ameli, habló este martes del supuesto interés que existe en Colo Colo por sus servicios y aseguró que nunca ofrecería su trabajo a un equipo que ya cuenta con técnico.

"Lo que más me interesa es transmitir que tengo cien por ciento de mi energía, mi cabeza y mirada depositadas en el partido del domingo, tengo mucho respeto por la gente que me contrata y por los jugadores que conduzco. Sería deshonesto de mi parte volcar algo de la energía a la mirada de otra posibilidad laboral", señaló el DT.

"Segundo, lo último que quiero en el medio, siendo un tipo con no tanta experiencia y no tanto recorrido, es jugarle sucio a un colega que está con trabajo, por lo tanto no lo haría nunca", agregó.

"En este momento todas las instituciones tienen entrenadores y yo nunca haría una movida para ofrecer mis servicios en un lugar donde hay gente que tiene trabajo y que está con trabajo vigente, esas dos cosas son fundamentales", prosiguió.

"Primero que todo el respeto que debo a los jugadores que conduzco y tanto les exijo y tan encima estoy", manifestó Ameli, para luego anunciar que espera tomar medidas legales en contra de Ariel Marenssi, a quien El Mercurio citó como su agente en una nota de este martes.

"Con respecto a alguna nota periódistica, no tengo ninguna relación con esa persona y con ninguna empresa, seguro tendrá que dar explicaciones la justicia si esto se profundiza o se sostiene", cerró.