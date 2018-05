Paulo Garcés tras dar positivo en control antidopaje: No hice nada indebido, todo fue autorizado

Paulo Garcés, arquero de Deportes Antofagasta, vive un difícil momento desde el pasado viernes, cuando le llegó un comunicado que señalaba una muestra analítica adversa por presencia de dimetilbutilamina, sustancia prohibida por la Asociación Mundial Antidopaje, ingerida por el jugador a través de un quemador de grasas.

En entrevista con el diario La Tercera, Garcés señaló que la desinformación respecto al tema del dopaje, fue una de las causas que lo llevó a cometer el error que lo tiene angustiado.

"Creo que hay un desconocimiento tanto personal como grupal, pero también siento que cada uno se debe hacer responsable. El Sifup hace dos meses hizo llegar unos folletos a cada club por este tema, Pero yo tuve la culpa, porque yo lo ingerí", señaló.

El ex Universidad Católica y Universidad de Chile, comenta que este es uno de los peores episodios que le ha tocado vivir en el fútbol, más que los cuestionamientos en su carrera por rendimiento, pero a la vez confía en que se resuelva todo de la mejor forma posible, donde la Comisión Nacional de Control de Dopaje tiene la última palabra.

"Me pueden criticar porque atajo o no, pero no se me puede criticar por tramposo o hacer cosas ilegales. Espero que el Tribunal haga su trabajo, se que harán lo mejor posible. No hice nada indebido, todo fue autorizado, pero lo malo es que no avisé que consumía ese quemador", agregó.

Garcés aseguró que cuenta con el apoyo del cuerpo médico y la institución "puma" en el proceso que defina su futuro en el fútbol profesional.