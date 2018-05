Enrique Osses y su análisis del clásico: Hubo un gol en fuera de juego y una mano que debió ser sancionada

El presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, Enrique Osses, reconoció errores del juez Roberto Tobar en el partido en que Universidad Católica y Universidad de Chile igualaron 1-1, pues uno de los goles fue originado en fuera de juego y además hubo una mano que debió ser sancionada como penal.

"Las imágenes son claras en ciertas situaciones, hay un gol en fuera de juego, lo que es objetivo", dijo sobre la conquista de Mauricio Pinilla que marcó el resultado definitivo, tras un centro de Jean Beausejour.

Además, Osses aclaró que "hay una mano que, si bien es cierto son interpretativas, todas subjetivas, pero una de las manos es más evidente que la otra y es penal de Alejandro Contreras, debió ser sancionada".

"También creemos que hay un penal de -Benjamín- Kuscevic a Isaac Díaz que desde nuestro punto de vista debió ser sancionado", complementó para luego hablar de la mano cometida por el jugador de la UC.

"La mano existe, el balón golpea la mano, primero pifia -Nicolás- Guerra, luego -Mauricio- Pinilla, y lo que hace es bloquear el balón, los dos jugadores pifian y la mano está apoyada hace algunos segundos, la pelota le golpea y por lo tanto es la menos sancionable".

Pese a ello, el mandamás de los árbitros chilenos dijo que "hay que aceptar que no somos infalibles, los errores ocurren en todas las competencias del mundo y hay que seguir adelante".

Por ello, afirmó que el árbitro Roberto Tobar estuvo mal ubicado en la jugada de Contreras: El tema no está en la interpretación de la mano, va en el ángulo de observación que tengan en la cancha. En la jugada de Vilches, hubo una jugada inesperada y decide hacer una volea, -Tobar- no queda en ángulo correcto y no ve lo que gran parte del estadio vio, porque no estaba en posición correcta".

En esa línea, Osses apuesta por mejorar las herramientas de que disponen los árbitros nacionales, pues cuentan con "las mismas de hace 10 o 15 años".