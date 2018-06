Arturo Vidal: "El valiente vive hasta que los cobardes quieran"

Poco después que el volante nacional Arturo Vidal dijera no temerle a Lionel Messi realizó una particular publicación en redes sociales en la que hace referencia a la valentía.

"El valiente vive hasta que los cobardes quieran", publicó el chileno en Twitter, un mensaje que provocó inmediatas reacciones de sus seguidores argentinos.

En Alcohol pueden ser eternos,,,, ja ja ja ja ja...

Por el vino me quedé sin casa🎶🎶 por el vino me quedé sin pega 🎶🎶 POR EL VINO...

ME QUEDE SIN MUNDIAAAAL