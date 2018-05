Arturo Vidal: Si me cambio de equipo va a ser para pelear cosas importantes

Arturo Vidal abrió especulaciones sobre un eventual traspaso desde Bayern Munich al señalar en su llegada a nuestro país que si deja la escuadra bávara será con el fin de pelear cosas importantes.

"En este momento todos saben que me queda un año con Bayern, estoy muy tranquilo, sé lo que valgo, sé cuando me toca jugar partidos importantes quién soy y por eso hay tantas ofertas cuando se abre el mercado", manifestó el volante.

"Esta vez voy a tomarlo con calma, para eso está mi representante Fernando -Felicevich- que está atento a todo, yo voy a tratar de descansar y recuperarme de la mejor forma para ver si me cambio de equipo o no, estar al cien por ciento", agregó.

Luego, Vidal dijo que "si me cambio de equipo va a ser para mejor, para pelear la Champions, ganar títulos, pelear cosas importantes y dejar bien parado el nombre de Chile. Vamos a ver, lo que Dios quiera no más y estar siempre de la mejor forma".

Arturo Vidal también se refirió a su semestre, en el cual sufrió una lesión de rodilla en la previa a las semifinales de la Liga de Campeones en que su equipo fue eliminado por Real Madrid, a la postre campeón.

"Iba extraordinario el semestre, pero al final todos saben lo que pasó. Una lesión de rodilla me dejó fuera de semifinales de la Champions y fuera de la final -de Copa Alemania-; hubiesen sido tres títulos, pero quedo con uno y con el balance de que fue muy bueno, jugué muchos partidos, hice varios goles, eso me deja tranquilo para lo que viene", indicó.

"Imagínate todo el dolor, perder esa semifinal, aparte que mi sueño es ganar la Champions y después no estar en la final de Copa Alemana y perderla, es mucho dolor; muchas cosas pasaron este año, pero queda aprender porque vienen años muy lindos y hay que aprovecharlos al máximo", complementó para luego indicar que trabajará en Chile con un fisioterapeuta de su club.

"Ha sido lenta la recuperación, porque le he dado tiempo ya que no vamos al Mundial, quise hacerlo bien, esperar los tiempos que dijo el doctor. Vine con un fisioterapeuta de Bayern que me ayudará estos días que esté en Chile. Esperamos volver de la mejor forma y no tener más dolor en la rodilla".