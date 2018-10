Arturo Vidal y su presente en Barcelona: He estado un poco molesto, quiero ser titular

Arturo Vidal afirmó que se encuentra "muy contento" con su presente en FC Barcelona, pese a alguna molestia por no ser considerado en el equipo titular, aseguró que si tiene algún problema lo hablará directamente con el DT, Ernesto Valverde, y además aclaró a qué se debió la polémica publicación en Instagram en la que habló sobre "los Judas".

"Físicamente estoy muy bien y contento, en lo personal también feliz, claro que en los últimos partidos he estado un poco molesto, pero es así, estoy luchando, vienen muchos partidos importantes, está empezando la temporada y quiero ser titular", lanzó de entrada en su arribo a Miami para sumarse a la selección chilena.

"Cuando tenga algún problema o enojo, voy directo al entrenador y hablo con él, pero por redes sociales uno tiene varios motivos para hacer esas publicaciones", señaló con respecto a sus últimas apariciones en Instagram.

Con respecto a su frase de "con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos", que luego borró de la red social, dijo que "no era nada que ver con los deportivo, era otra cosa, para que sepan y la gente no especule cosas. Hay cosas personales y de chiste, muchas cosas que uno puede subir en las redes sociales y la gente lo toma así".

Volviendo a su condición de suplente el Barcelona, Vidal señaló que "cómo uno estará contento cuando no juega. Menos yo, que siempre he luchado, estado en los mejores equipos del mundo y ganado todo, espero seguir ganando todo con Barcelona".

"Barcelona es un equipo que lleva muchos años, entonces llegué un poco lesionado y ya me recuperé, vienen partidos buenos y ahí se decidirá quién va a jugar", cerró.