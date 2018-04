El sentido mensaje de Franck Ribery a Arturo Vidal

El delantero francés Franck Ribery y el chileno Arturo Vidal son íntimos amigos, y este jueves el galo le mostró todo su apoyo al nacional, quien se perderá el resto de la temporada por una lesión de rodilla.

A través de Twitter, el ex seleccionado galo publicó una foto de ambos celebrando un gol con la camiseta de Bayern Munich, y la acompañó de un sentido mensaje.

"¡Haremos nuestro mejor esfuerzo para ganar para ti hermano! ¡Un luchador como tú siempre volverá más fuerte!", publicó Ribery junto a una bandera chilena.

Vidal fue operado el lunes de su rodilla derecha, tras lo cual se determinó que no puede jugar en lo que queda de temporada, perdiéndose la final de la Copa de Alemania, y lo más importante, las semifinales de la Liga de Campeones, ante Real Madrid.

We‘ll give our best to win for you hermano! A fighter like you will always come back stronger! 🇨🇱💪🏼 @kingarturo23 #MiaSanMia @FCBayern pic.twitter.com/FPh8NnzTNg