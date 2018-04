La alegría de Arturo Vidal tras sumar un nuevo título en Europa: Es algo extraordinario

El volante chileno de Bayern Munich, Arturo Vidal, se manifestó feliz tras la victoria del cuadro bávaro sobre Augsburgo de este sábado, que le dio el título de la Bundesliga a su equipo y que le significó sumar una nueva corona en Europa.

Al respecto, el mediocampista dijo en conversación con el corresponsal en Alemania de Al Aire Libre en Cooperativa que "estoy muy contento, es mi tercer título con Bayern Munich y mi séptimo seguido. Es algo extraordinario, me siento muy feliz porque hubo mucho sacrificio y mucho trabajo y aquí se ven los resultados. Espero seguir ganando títulos para dejar el nombre de Chile bien puesto en todos lados".

A su vez, el seleccionado nacional se refirió al duelo de esta semana de los bávaros ante Sevilla por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, asegurando que no podrá estar ya que aún no se recupera de su lesión.

"No alcanzo a llegar a ese partido, quiero recuperarme bien para poder estar en lo que viene después que ojalá sea pasar a semifinales. Todavía tengo un poquito de dolor así que vamos a esperar para llegar de la mejor forma y sin problemas", afirmó.

En relación a lo que le falta a su equipo para poder quedarse con la "orejona", el "Rey Arturo" dijo que "tenemos que estar concentrados y tener un poquito de suerte. Los dos últimos años con Bayern no hemos tenido esa suerte que tiene el campeón y esperamos que este año sea el nuestro. Tenemos un gran equipo, salimos campeones hoy y eso nos va a ayudar a prepararnos mucho mejor para lo que viene. Vamos a ver qué pasa cuando enfrentemos a Sevilla, tenemos un partido muy difícil pero también muchas ganas de levantar la copa de la Champions".

Por último, Vidal tuvo palabras también para el mal momento que atraviesa Colo Colo luego de la dura derrota del pasado jueves ante Delfín por la Copa Libertadores.

"Me gusta mucho Colo Colo, es un equipo que amo, le tengo mucho cariño al club. Claramente no se pudo pero como lo quiero tanto estoy en las buenas y en las malas así que le mando mucha fuerza y espero que mejoren pronto. Es difícil meterse en el trabajo de compañeros de profesión, yo sigo al equipo como un hincha y criticar en este momento no es bueno", indicó.