Manuel Iturra: Me llamaron de Barcelona para pedirme referencias de Arturo Vidal

Manuel Iturra, flamente fichaje de Villarreal en España, aseguró en conversación con el CDF que fue contactado por FC Barcelona para tener referencias de Arturo Vidal, ex compañero en la selección, e incluso creyó que la consulta era una "broma" de los catalanes.

"Me llamaron de Barcelona para preguntarme y pedirme referencias de Arturo. Me extrañó que me preguntaran si Arturo podía encajar en Barcelona. Les respondí si me estaban preguntando en serio. Arturo puede encajar en cualquier equipo, es muy completo, tiene gol y garra. Es un futbolista completísimo", relató el Colocho.

"Yo pensaba que me estaban haciendo una broma. Quizás no es del perfil del Barcelona, pero con la garra, corazón y lucha suple cualquier cosa. Y eso a la gente de cualquier equipo la hace sentir identificado", agregó.

Iturra fue recurrente en las nóminas de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli en las clasificatorias, pero no fue citado por ninguno de los dos técnicos a los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, respectivamente.

Debido a su historial con la Roja, también se refirió al conflicto entre Vidal y Claudio Bravo, asegurando que deben superar el conflicto. "Por el bien de la selección ojalá puedan limar sus asperezas y dejar egos de lado. La selección necesita a los dos al máximo nivel. Como dijo Alexis: Chile no se puede dar el lujo de tener a dos figuras mundiales peleadas", sentenció.