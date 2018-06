Periodista argentino paró en seco a un colega: Contéstale a Vidal, pero a los chilenos no los cargues

En una acalorada discusión en las horas previas al comienzo del Mundial de Rusia 2018, el periodista y conductor de DirecTV Sports Pablo Giralt paró en seco a Héctor Gallo al querer burlarse de los chilenos por la ausencia en el Mundial debido a los dichos de Arturo Vidal en los últimos días.

"Yo no le tengo miedo a Messi, pero hay que preguntarle a él si se quedó con miedo", fue una de las frases que lanzó el volante de Bayern Munich y que repercutió fuerte del otro lado de la cordillera.

Debido a esto, un enojado Gallo aseguró que "como folcklore futbolero, digo que Vidal se queda en Santiago mirando el Mundial junto con el resto de Chile", a lo que Giralt respondió: "Se respetuoso, no te lo voy a permitir. Si Arturo Vidal dice algo y le contestás a Arturo Vidal, es una cosa, pero no cargues a todos los chilenos, no tienen nada que ver".