Vidal le confesó a Zamorano su interés por llegar al fútbol mexicano

En la previa al duelo amistoso entre Chile y México de este martes, Arturo Vidal tuvo momentos para compartir con el histórico de la Roja Iván Zamorano en una entrevista, donde el "King" confesó sentirse atraído por el fútbol azteca y que incluso piensa en continuar su carrera profesional en esas tierras.

"El fútbol mexicano me encanta y más adelante, si hay algo bueno, un equipo importante que quiera contar conmigo lo pensaría mucho, porque de verdad sería un placer venir a México a jugar", dijo el mediocampista de Barcelona para Univisión Deportes.

"Bam Bam" replicó y le consultó qué equipo le interesa en ese posible camino profesional, a lo que el Vidal contestó de forma animada que "(Club) América es un buen equipo, que es lo más importante".

"Es un lindo equipo y me encantaría. Como digo, me gusta ir en el día a día, prepararme bien y más adelante me abro siempre a posibilidades importantes y México es un país de los que me gustan", aseguró.

Las palabras de Vidal incluso tuvieron repercusión en España con Sport, que si bien consideró que sus respuestas tuvieron "buena carga de cortesía", llamaron la atención, considerando "la polémica que ha rodeado al 'King' en los últimos tiempos ya que Arturo no asume de buen grado su situación de suplente en Barcelona".

