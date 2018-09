Cristián Bogado: Desde que llegue a Chile me han criticado por mi peso

El delantero de Audax Italiano, Cristián Bogado, conversó con Al Aire Libre PM y se refirió a las críticas que ha recibido por su condición física, que lo llevó a responder a través de redes sociales hace unos días.

Sobre esto, el "Torito" dijo que "llevo doce años en el fútbol profesional y desde que llegué a Chile el 2009 me han criticado por mi peso. Me molesta la forma en que lo dicen, a veces lo dicen de mala leche y ahí es cuando me pongo como el otro día en Twitter, saqué todo el currículum".

"Hace tiempo que me atacan por el peso, por eso puse que vengan al club y que averigüen. Llegué con 92 kilos y ahora estoy con 88, bajé de acuerdo a las mediciones que se hacen en todos los equipos, sino no estaría en un club de Primera. Me molesta la forma en la que a veces se expresan los periodistas y es ahí cuando reacciono", agregó sobre lo mismo.

El paraguayo también analizó el presente del elenco itálico, que este sábado se mide con Barnechea por las semifinales de la Copa Chile 2018, asegurando que "la presión siempre la tenemos, el que está adentro quiere cuidar tu trabajo y el que está afuera quiere estar también en la oncena titular. Eso es el fruto del alza de Audax Italiano, los 25 que componemos el grupo nos matamos en cada entrenamiento por estar citados entre los 18".

En la misma línea, Bogado indicó que "a mi no me ha tocado tanto jugar, pero hoy día el 'profe' me dio la confianza porque (Ignacio) Jeraldino no está, que es un gran jugador y que lo ha hecho bastante bien. También tenemos la baja de Matías (Campos Toro), ahí creo que va 'Nico' Crovetto que viene preparándose con ganas también. Todos los que vamos entrando, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Sabemos que son dos bajas importantes. El sábado tenemos que darlo todo para sacar un buen resultado".