Gerente de Audax Italiano: Tenemos identificados a los hinchas que apedrearon el bus

Lorenzo Antillo, gerente general de Audax Italiano, repudió el ataque que recibió el bus de su equipo, tras la derrota ante Unión La Calera, en el que un grupo de hinchas del propio club, apedriaron el vehículo en las cercanías del Estadio Bicentenario de La Florida, cuando los jugadores regresaban a buscar sus vehículos.

Antillo, en diálogo con Al Aire Libre, relató en primera instancia el hecho, declarando que "lanzaron piedras al bus. Generaron destrozos en los vidrios. Una de ellas pegó justo en el asiento que iba (Matías) Campos Toro. Otra pegó en el de un preparador físico, Gracias a Dios las piedras solo rebotaron y no entraron, y por lo tanto fueron los vidrios los que cayeron encima de estas personas. Pero podría haber sido mucho peor".

Analizando la situación el dirigente audino reconoció que "no estamos pasando por un buen momento deportivo, pero eso no es razón para que hayamos recibido un ataque artero, de un puñado de hinchas, por que estos antisociales no representan a nuestra hinchada que está descontenta, pero que no está de acuerdo con esta forma de actuar".

Tal como señalaron en el comunicado del club en redes sociales, el gerente señaló que "los tenemos identificados, son los mismos que rayaron hace unos días el Estadio".

Además, aclaró que "no existe vínculo de ellos con los jugadores. Nosotros sabíamos que nos iban a 'apretar', como ellos dicen, pero pensabamos que iba a ser en el estadio, allí estaba Carabineros. Ahora, vamos a consultarle a ellos qué hacer".