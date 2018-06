Nicolás Peric sobre su salida de Audax Italiano: Hay gente que no quiso que me quedara

El portero Nicolás Peric aseguró que después de tres años dejó de ser jugador de Audax Italiano tras no renovar contrato, y reveló que su salida del cuadro de colonia no se dio en buenos términos.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el "Loco" dijo que "lamentablemente queda la sensación de que no me fui bien de Audax. Yo soy súper transparente, hay gente que no quiso que yo me quedara".

En la misma línea, el meta afirmó que "mi situación actual es que estoy cesante, porque terminé mi contrato con Audax y no me ofrecieron renovar. Me entregaron el finiquito y chao. Yo no llegué a ser capitán de un equipo tan grande como Audax, ni llegué a jugar tres años ahí y los llevé de la mano a una Copa Sudamericana de casualidad".

"Yo pensé que la gente con la que estaba trabajando reconocería lo que uno hace, pero no es así. Yo no voy a retirarme ahora, no voy a permitir que me retire una decisión tan poco acertada desde mi punto de vista", agregó al respecto.

A su vez, reconoció que su intención es finalizar su carrera en Rangers de Talca, club en el que debutó y del cual es hincha. En relación al cuadro piducano, Peric dijo que "es mi casa, mi equipo, el equipo de mi hijo, el equipo de mi 'viejo' que también va al estadio a verme. Para qué voy a mentirme ahora y decir que no me gustaría retirarme en Rangers, siempre fue mi objetivo y me encantaría. Pero el club en este momento tiene arquero, si el club me busca espacio es porque ellos sienten que yo puedo ser un real aporte en muchos aspectos".

Aún así reiteró que no tiene intenciones de retirarse todavía y que incluso maneja ofertas del extranjero. "Tengo una opción para ir a jugar a Colombia y otra para ir a Perú, pero no sé si ahora es el momento para tomar una decisión así", indicó.