Carlos Lampe: Ahora Boca es 50 más 11 millones de bolivianos

El ex portero de Huachipato Carlos Lampe fue presentado este miércoles como flamante jugador de Boca Juniors y afirmó que todos los bolivianos estarán apoyando al cuadro xeneize debido a su presencia.

"Si antes Boca era 50 más uno -por la gran cantidad de hinchas del cuadro argentino en ese país-, ahora es 50 más 11 millones de bolivianos", sostuvo durante la conferencia realizada durante la presente jornada, en la que afirmó que el DT, Guillermo Barros-Schellotto, no se equivocó en llevarlo a La Boca.

"Vengo con ritmo futbolistico y mucha confianza. Le demostraré a Guillermo que no se equivocó en traerme", lanzó el ex jugador del cuadro "acerero".

El meta fue contratado para enfrentar la recta final de Copa Libertadores, donde Boca Juniors jugará contra Palmeiras en semifinales, y afirmó que el "Verdao" es "un rival difícil, pero trabajremos para intentar lograr el objetivo.

"Esto es paso a paso, no me puedo adelantar a las cosas. Tengo que entrenar, pelear el puesto con un chico que viene jugando. Si me toca estar voy a dar lo mejor de mí en beneficio del club y del objetivo que tenemos", aseguró.

"Recién llego a un nuevo equipo, tengo que conocer a mis compañeros y al cuerpo técnico, y porque está a la vuelta de la esquina el partido con Palmeiras, por eso prioricé a Boca por sobre la selección", puntualizó Lampe, para cerrar su intervención con un mensaje al pueblo boliviano.

"El mensaje que les voy a dar a los deportistas bolivianos es que trabajen mucho, que nunca bajen los brazos. A nosotros nos cuesta el doble o quizás el triple el poder llegar al fútbol de primer nivel", reclamó.