Carlos Lampe tras la confirmación de su partida a Boca Juniors: Voy a dejar la vida en la cancha

El portero boliviano Carlos Lampe se manifestó ilusionado luego de que se confirmara su arribo a Boca Juniors, club al que defenderá por los próximos tres meses en la Copa Libertadores tras la lesión del meta Esteban Andrada.

Al respecto, el ahora ex meta de Huachipato dijo en conversación con TyC Sports que "voy para sumarme al objetivo que tenían los chicos, que es ganar la Copa Libertadores. Voy a apoyar del lugar que me toque, y si me toca jugar voy a dejar la vida en la cancha".

En la misma línea, el guardavallas altiplánico afirmó que en el elenco "xeneize" "me están recibiendo de la mejor manera, yo voy con la mejor disposición para entrenar duro y de luchar el puesto con Agustín (Rossi). El 'profe' decidirá quien puede tener la oportunidad y sea quien sea hay que apoyar, porque todos tiramos para el mismo lado".

"He recibido muchas palabras de aliento. No he estado tan activo leyendo las redes sociales por falta de tiempo, pero la verdad es que me están recibiendo de la mejor manera, como es Boca. Sabemos que siempre apoyan, en las buenas y en las malas, que cantan todo el partido, que tienen una hinchada inmensa", indicó.

El elenco "acerero" confirmó en redes sociales la partida de Lampe al cuadro "bostero", asegurando en su cuenta de Twitter que "hoy nos deja un gran jugador y mejor persona a la cual le deseamos mucho éxito en sus nuevos desafíos".