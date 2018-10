Carlos Lampe: Vengo a Boca para pelear un puesto y con la ilusión de quedarme

El portero boliviano Carlos Lampe llegó a Buenos Aires para sumarse a su nuevo equipo, Boca Juniors, a préstamo desde Huachipato, y afirmó que su idea es pelear por un puesto y mantenerse en el cuadro xeneize.

"No llego aquí por casualidad, y eso lo tengo que demostrar. Vengo a pelear un puesto, nadie viene a ningún equipo a ser titular", señaló en declaraciones reproducidas por Marca.

"Vamos a competir sanamente, los arqueros tenemos códigos y eso vale más que otra cosa. Vengo con la ilusión de quedarme", agregó el seleccionado del cuadro altiplánico, quien explicó por qué decidió restarse de la "Verde" para la venidera fecha FIFA.

"Decidí venir para acá por los tiempos. No pude avisar en mi selección con mucho tiempo de anticipación porque no sabía qué iba a pasar, porque dependía del partido con Cruzeiro. Hablé con el DT, me entendió, me apoyó y ahora a ponerme las pilas y a entrenar", expresó.

Además, Lampe aseguró que "es un sueño estar acá y ya me tengo que poner las pilas en los entrenamientos".