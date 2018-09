Daniel Osvaldo emitió duras acusaciones contra Guillermo Barros Schelotto

El ex delantero Daniel Osvaldo lanzó duras acusaciones contra el técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, a quien responsabilizó por su salida del club argentino.

"Siempre tengo una reacción, no me puedo quedar callado", señaló al diario Marca acerca de su paso por la institución xeneize, desde se fue tras la llegada del DT: "Llegó Guillermo Barros Schelotto a entrenar a Boca, en Europa ni estuvo, salvo de vacaciones", manifestó.

"Me echó por fumar en el vestuario. En la selección italiana fumaba, hasta el seleccionador podía acercarse a pedirme fuego. Si te molesta, ven y plantéamelo cara a cara", dijo el ex Juventus.

"Si quieres echar a un jugador, con la trayectoria que tenía cuando llegué a Boca, nos sentamos a tomar un café y que me diga 'busquemos la mejor forma para que salgas'. No haces público que me fumé un cigarrillo", acusó.

"No tuvo respeto y fue un cagón. Eramos 12 los que fumábamos y al que echaron fue a mí. Y él los veía, ¿eh? Les decía que no se podía, nada más. A mí ni me dijo", prosiguió a la publicación española, en la que también recordó que Carlos Tévez vive un presente similar en el vestuario xeneize.

"Mejor que en ese momento estaba fumando un cigarro porque si no le arranco la cabeza: me había sacado minuto y medio en el partido como si tuviera 14 años. Ahora a Tévez le está haciendo lo mismo, no se anima a echarlo y lo está provocando de forma sucia".