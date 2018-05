El Clásico Universitario se toma la programación de la decimotercera fecha

El Clásico Universitario que el domingo animarán Universidad Católica y Universidad de Chile asoma como el partido más trascendente de la decimotercera fecha del Campeonato Nacional 2018.

Los "cruzados" reciben a los azules en el Estadio San Carlos de Apoquindo, buscando estirar su diferencia como líderes exclusivos del torneo.

Por su parte, Colo Colo abre los fuegos de la jornada 13 enfrentando a Deportes Iquique el viernes en el Estadio Monumental.

El escolta del certamen, Universidad de Concepción, cierra la fecha midiéndose el domingo ante Deportes Antofagasta.

Revisa la programación de la decimotercera fecha:

Viernes 11 de mayo

- Colo Colo vs. Deportes Iquique, 20:00 horas. Estadio Monumental.

Sábado 12 de mayo

- San Luis vs. Unión La Calera, 12:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

- Huachipato vs. Palestino, 15:00 horas. Estadio CAP.

- Everton vs. Curicó Unido, 20:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 13 de mayo

- Universidad Católica vs. Universidad de Chile, 12:00 horas. Estadio San Carlos.

- Deportes Temuco vs. Unión Española, 15:00 horas. Estadio "Germán Becker".

- Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta, 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".