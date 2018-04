El Superclásico se toma la novena fecha del Campeonato Nacional

El Superclásico que animarán este domingo Universidad de Chile y Colo Colo asoma como el duelo más destacado de la novena fecha del Campeonato Nacional 2018.

Los azules recibirán a un complicado cuadro albo en el Estadio Nacional, buscando una victoria que les permita permanecer como líderes del torneo.

Por su parte, Universidad Católica visitará a O'Higgins en Rancagua con la misión de sumar de a tres para no ceder la punta que comparten junto al cuadro "laico".

Revisa la programación de la novena fecha:

Viernes 13 de abril:

- Unión La Calera vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Sábado 14 de abril:

- Palestino vs. Everton. 12:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

- O'Higgins vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio El Teniente.

- Curicó Unido vs. Deportes Antofagasta. 20:00 horas. Estadio La Granja.

Domingo 15 de abril:

- Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

- Deportes Iquique vs. Unión Española. 15:00 horas. Estadio Cavancha.

- Huachipato vs. Deportes Temuco. 17:30 horas. Estadio CAP.

- Audax Italiano vs. San Luis. 20:00 horas. Estadio La Florida.