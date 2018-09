Everton aplastó a Unión La Calera en Quillota y dejó el fondo de la tabla

Por su parte, los "cementeros" no pudieron alcanzar a la UC en el liderato.

Everton de Viña del Mar derrotó por 4-0 a Unión La Calera y sumó su segunda goleada en el Campeonato Nacional tras la que había conseguido por 4-2 ante Colo Colo. Además, abandonó provisionalmente el último lugar de la tabla de posiciones, evitando que los "cementeros" alcanzaran el liderato del torneo.

El primer tiempo, comenzó con mucha disputa de ambos equipos, inlcuso con mucha presencia aérea de los caleranos, debido a las constantes infracciones que cometió la visita cerca de su propia área.

No obstante, los dirigidos por Víctor Rivero no pudieron aprovechar sus ocasiones, y con el paso de los minutos comenzaron a verse superados por los "oro y cielo", quienes sí aprovecharon sus buenos momentos y abrieron el marcador en los 32', mediante un lanzamiento penal de Juan Cuevas.

Al terminar la fracción inicial, un momento clave se vivió en el encuentro, ya que el entrenador Rivero fue expulsado por una fuerte discusión con el atacante "ruletero" Patricio Rubio, quien a su vez recibió amonetación, que lo deja fuera del próximo partido.

Pero, la permanencia de Rubio en el campo de juego, fue clave para su escuadra en el complemento, ya que en los 52 minutos, el delantero extendió la ventaja para los adiestrados por Javier Torrente.

Parecía una ventaja considerable para los viñamarinos, sin embargo, ellos no se confiormaron y pocos minutos después marcaron el 3-0, tras una gran jugada colectiva que cerró el volante Diego Orellana, quien de paso marcó su primer gol en el certamen.

Finalmente, en los 74' Óscar Salinas realizó un gran remate desde fuera del área, que terminó con el 4-0 para el "ever for ever", la locura total en el banco de su equipo y una importante diferencia de gol que lo tiene muy cerca de dejar incluso la zona de descenso.

En la próxima fecha, Everton recibirá a Audax Italiano, mientras que Unión La Calera visitará a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.