Francisco Bozán: No somos los mismos y esto demuestra la capacidad del equipo

Universidad de Concepción despidió la primera rueda del Campeonato Nacional con un imporante triunfo de 3-0 sobre San Luis, resultado que lo ubicó en la cima de la clasificación junto a Universidad Católica. Luego del opaco inicio de torneo, que incluso motivó rumores sobre la salida del técnico Franciso Bozán, ahora el equipo es otro, uno que vive una campaña histórica.

"Tenemos concentración y no perdemos la cabeza. Lo importante es entender que no somos los mismos del comienzo de la temporada y esto demuestra la capacidad que tiene el grupo de jugadores. El hincha se empieza a motivar, pero lo importante es ser nosotros mismos, no somos un equipo de burla", aseguró el entrenador de los penquistas.

Ya son once partidos sumando puntos para el "Campanil", y de ellos 10 fueron festejos, un rendimiento que contrasta con el objetivo de la última temporada, que fue mantener la categoría en Primera División.

"La evolución es conocida por todos, las derrotas contra O'Higgins, Huachipato y Vasco da Gama en el inicio del campeonato nos tenían en una situación que hemos conseguido revertir. El semestre pasado cumplimos los objetivos al salvarnos del descenso y clasificar a Copa Libertadores" indicó el técnico de los penquistas.

También resaltó la actitud de sus dirigidos, que pese a tener una holgada ventaja, mantivieron fino el enfoque ante los "canarios" para seguir atacando.

Sobre la actuación de Jean Meneses, que infló la red en una ocasión y creó la opotunidad de otro de los goles, indicó: "Es una demostración individual de lo que pasa en el colectivo, que aprendemos de cada uno de nuestros errores para luego ser mas. Jean no fue una excepción, tuvo el tema de la simulación con Colo Colo y cuando volvió se transformó en lo que esperamos ver partido a partido. Él es un jugador diferente, y aprovechó la liberación de talento que tenemos en cada puesto", comentó.

Para cerrar, adelantó lo que será la participación de su equipo en la Copa Chile, donde tendrá como primer rival a Deportes Puerto Montt.

"Hay que individualizar el análisis, tenemos de todo en el plantel, jugadores con pocos o muchos minutos y ahí veremos como enfrentar la Copa Chile de la mejor forma y aprovechar este tiempo para llegar tranquilos a la segunda fase", dijo.