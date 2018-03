Germán Lanaro: Cuesta vencer a Colo Colo, tiene un DT muy inteligente

El zaguero argentino de Universidad Católica, Germán Lanaro, alabó el trabajo del DT Pablo Guede al mando de Colo Colo, en la antesala al clásico que animarán este fin de semana ambas escuadras por la séptima fecha del Campeonato Nacional.

Al ser consultado por los motivos por los que no pudieron vencer a los "albos" bajo la dirección técnica de Mario Salas, el defensa afirmó en conversación con El Mercurio que fue "porque cuesta. Tiene un técnico (Pablo Guede) muy inteligente. No hemos tenido buenas presentaciones con Colo Colo como no la ha tenido el 80 por ciento de los equipos el campeonato pasado. Salió campeón y tiene grandes jugadores".

Sin embargo, el trasandino nacionalizado chileno agregó en la misma línea que "ahora va a ser más difícil que Colo Colo nos gane. Hoy nos encuentran de otra forma, estamos punteros, confiados y firmes. Con otra mentalidad. Tenemos una línea defensiva más pragmática y más fuerte que el campeonato pasado. Antes, nos pasó que jugábamos mano a mano contra ellos y terminábamos pagando por el desequilibrio de sus individualidades. Beñat (San José) nos pide que esperemos más atrás".

"Estos son los partidos más difíciles, porque los dos equipos tenemos aspiraciones de ganar el título y eso hace que salgan a proponer. Más allá del momento en el que están, jugar estos clásicos no depende de cómo viene uno, porque todos quieren ganar. No se puede decir 'vienen en un mal momento', porque la terminas pagando", agregó.

El duelo entre el "Cacique" y los "cruzados" se disputará este sábado a las 12:30 horas (15:30 GMT) en el Estadio Monumental.