Héctor Tapia: Apareció el plantel y Colo Colo hizo un buen juego que me deja tranquilo

Colo Colo logró un empate frente a Unión Española en los segundos finales de su encuentro en el Estadio Monumental y cortó así una racha negativa. En el análisis del juego contra los rojos de Independencia, el entrenador albo, Héctor Tapia, valoró el esfuerzo y "buen juego" de sus dirigidos, y además argumentó sobre el porqué sufrieron seis derrotas consecutivas antes de este domingo.

"Te genera un desgaste estar en dos competencias porque sumas lesiones, suspensiones, desgaste físico y es difícil estar compitiendo con los mejores de Sudamérica. Hoy teníamos seis bajas importantes, pero apareció el plantel, Colo Colo hizo un buen juego que me deja tranquilo, porque con eso nos creamos siete ocasiones de gol. Terminamos sufriendo, pero con el pase genial de Jaime (Valdés) y el gol de Lucas (Barrios) quedamos con un punto que nos sirve", comentó, dejando claro que la participación en Copa Libertadores supuso una sobrecarga.

Respecto al resultado de esta jornada, dijo sentir que se pudo haber celebrado, pero "a veces pasa que el arco contrario está cerrado y el arquero sale figura. No nos vamos satisfechos porque pudimos ganar, pero ahora nos centraremos en el partido contra O'Higgins donde queremos volver a ganar".

"El partido se dominó. Eso pasó por un buen juego de Colo Colo, pero cuando el arco está cerrado, está cerrado. Tuvimos tres palos y Unión creo que llegó tres veces en el partido", dijo Tapia en el refuerzo de su idea.

En conferencia de prensa también se le consultó sobre su posible salida del plantel, a lo que respondió de forma categórica que "no" lo ha pensado.

"Sé en el club que estoy, nací acá, sé que es un club que está acostumbrado a ganar. Si me dicen si he pensado en renunciar por quedar eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores, no; en el torneo tenemos una cuenta pendiente y esa es la que hay que empezar a acomodar y para allá vamos", concluyó.