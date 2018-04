Jaime y la supuesta crisis en U. Española: Es un tema cerrado y el camarín está de vuelta

Unión Española, luego de vivir un debut triunfal en el Campeonato Nacional, tuvo una fuerte baja de rendimiento que provocó caídas en los tres últimos encuentros, algo que dejó a la zaga de Independencia marginada en la segunda mitad de la tabla y con los ánimos encendidos.

Las críticas sobre el equipo que peleó el título nacional la última temporada han afectado a sus jugadores y al técnico Martín Palermo, lo que supuestamente desembocó en una crisis en el camarín con una pelea entre Ramiro González, Israel Poblete y Carlos Muñoz. Esta situación fue aclarada por el delantero Sebastián Jaime: "Es un tema cerrado".

"Ya es un tema cerrado, lo hemos hablado y estamos enfocados más que nada en sacar esta mala racha que tenemos, tratar de buscar lo que hicimos en el segundo tiempo con Calera, creo que esa es la Unión Española protagonista, de ir a buscar los partidos", dijo. Sin embargo, los tres jugadores quearon marginados para participar en el duelo con Unión La Calera en la sétima fecha.

Al recibir insistencia para que se refiriera al tema, dijo no querer profundizar, "porque la verdad, nosotros día a día entrenamos y dejamos todo en el entrenamiento, y obviamente que siempre puede haber un roce o no y uno se puede enojar. Ahora como todo pareciera que no nos saliera bien repercute más, pero como dije, es un tema cerrado, el camarín está de vuelta. Entre nosotros en ningún momento pasó nada grave para hacer de esto una bola de nieve", enfatizó.

Otro importante elemento en la banda de Independencia que ha sido víctima de dardos es el técnico. Martín Palermo ya recibe cuestionamientos en su continuidad frente al equipo, aunque fue respaldado completamente por Jaime.

"Obviamente que se escuchan las críticas, pero no hay que darles tanta importancia. Yo veo a Martín como siempre, un optimista sacando siempre lo positivo y eso es lo que a nosotros nos fortalece. Lleva ya un año y medio trabajando Martín en la Unión y creo que no ha merecido el trato que le ha salido ahora por estos resultados, porque cuando nosotros estuvimos peleando el campeonato el semestre pasado no éramos los mejores y hoy no somos los peores, entonces creo que hay que tener un poco de paciencia", comentó el jugador.

Unión Española se maneja undécima en la tabla, con un debut triunfal seguido por tres empates y tres derrotas en las últimas fechas. El desafío para romper esta constante es frente a O'Higgins de Rancagua, quien visitará el Santa Laura este domingo.

"Obvimanente (estamos) enfocándonos a lo que es O'Higgins, un rival que viene en alza. Creemos que tenemos que revertir esto, lo que nos viene sucediendo, este mal momento futbolístico que estamos pasando. Creo que va a ser un lindo puntapié en casa, y obviamente que ya estamos pensando en el juego con O'Higgins y tratar de hacerle frente para poder quedarnos con los tres puntos y empezar por el buen camino", sentenció.

Este choque, pactado a las 20:00 horas (23:00 GMT) de este 8 de abril, podras seguirlo junto a la cobertura de AlAireLibre.cl.