Jean Beausejour: La disposición al trabajo siempre ha sido la misma en el plantel

El jugador de Universidad de Chile Jean Beausejour tras el clásico ante Universidad Católica valoró de forma positiva la mejoría que ha mostrado el equipo en los últimos partidos, asegurando que el equipo siempre se ha mostrado dispuesto al trabajo.

"Si hay algo que debo rescatar desde que llegué es la armonía del plantel, con mejores y peores momentos futbolísticos. La disposición al trabajo siempre ha sido la misma. Cuando se pierde se busca un quiebre de camarín, algo que no siempre sucede, hay ánimo mejores y peores, pero si hay algo que rescatar es la armonía y la disposición al trabajo", puntualizó.

Respecto al mal momento que pasó el equipo y que terminó con la salida del técnico Guillermo Hoyos, apuntó que "hemos tenido dos o tres malas semanas, pero si sacas el promedio por semestre, hace poco estábamos peleando la punta, con opciones a la Libertadores. Fueron dos semanas malas, pero tras esto creo que nos debemos acercar a la normalidad de lo que es la U".

En cuanto la llegada de un nuevo entrenador, el seleccionado chileno apuntó: "No sé por qué a veces nos quieren asignar funciones que nosotros no tenemos. Después cuando tratamos de dar nuestra opinión nos pegan de vuelta diciendo que no tenemos que meternos. Nosotros debemos jugar, los dirigentes y las personas encargadas definirán quién llegará y estará a cargo del equipo el segundo semestre".